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28 июля, 13:30

Политика

Новости мира: корабли Балтийского флота прибыли на Кубу с дружественным визитом

Новости мира: корабли Балтийского флота прибыли на Кубу с дружественным визитом

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Корабли Балтийского флота прибыли на Кубу с дружественным визитом. В состав вошли: учебный корабль "Смольный", танкер "Ельня" и патрульный корабль "Неустрашимый". В порту российские корабли будут находится до 30 июля.

Потенциальное размещение ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пресс-конференции визита в Малайзию.

Тем временем Украина не станет членом ЕС и НАТО, потому что у Европы нет на это денег, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Евросоюз проиграл в текущем конфликте. Он не может финансировать военные действия, а также восстановление и функционирование украинского государства.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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