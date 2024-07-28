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28 июля, 09:30

Политика

ВС РФ уничтожили около 5 тыс иностранных наемников на Украине

ВС РФ уничтожили около 5 тыс иностранных наемников на Украине

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Российские военные уничтожили около пяти тысяч иностранных наемников, которые приехали на Украину воевать на стороне ВСУ. Таких солдат в зоне проведения боевых действий становится меньше из-за плохой подготовки и больших потерь на передовой.

Также расчет FPV-дронов уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ. По информации военных России, там скрывались иностранцы-наемники. Как сообщили в Минобороны, ВС РФ регулярно наносят удары по воинским эшелонам, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации зарубежных наемников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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