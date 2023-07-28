Новости часа: РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить украинскую сторону за применение террористических методов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о якобы многочисленных взрывах на территории региона. 28 июля в центре Таганрога произошел взрыв из-за упавшей украинской ракеты С-200.

За полгода в России выданы разрешения на строительство 22 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил Минстрой.