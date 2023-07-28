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28 июля, 19:15

Политика

РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Подмосковье – МИД

РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Подмосковье – МИД

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РФ оставляет за собой право на жесткие ответные меры после атак на Таганрог и Подмосковье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала международное сообщество осудить украинскую сторону за применение террористических методов.

Вечером 28 июля в Таганроге произошел взрыв на Банковской площади рядом с художественным музеем. Позже глава региона Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

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