РФ оставляет за собой право на жесткие меры после атак на Таганрог и Подмосковье – МИД

РФ оставляет за собой право на жесткие ответные меры после атак на Таганрог и Подмосковье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала международное сообщество осудить украинскую сторону за применение террористических методов.

Вечером 28 июля в Таганроге произошел взрыв на Банковской площади рядом с художественным музеем. Позже глава региона Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.