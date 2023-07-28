Новости часа: Финляндия начнет выдавать визы россиянам только в Москве с 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посольство Финляндии в Москве станет единственной организацией по иммиграционным и визовым вопросам с 1 сентября. Об этом заявили в МИД Финляндии.

В Минтруде не ждут роста безработицы в РФ в ближайшие 1,5 года. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков.

Мэрия Москвы прорабатывает возможность подписки на оплату платных дорог и штрафов. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.