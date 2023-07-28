Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Политика

Новости часа: Финляндия начнет выдавать визы россиянам только в Москве с 1 сентября

Новости часа: Финляндия начнет выдавать визы россиянам только в Москве с 1 сентября

ВС РФ отбили семь атак штурмовых отрядов ВСУ на донецком направлении

Новости часа: ВС РФ уничтожили более 11 тыс танков и боевых машин ВСУ с начала СВО

Новости часа: правительство и ЦБ РФ изучают переход на расчеты в рублях со странами Африки

Шойгу посетил парад в Пхеньяне по случаю 70-летия победы КНДР в Корейской войне

Новости часа: Путин заявил, что НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ

Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

США поставят Украине танки Abrams в сентябре 2023 года – СМИ

Российские военные обнаружили укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении

Стало известно о попытках ВСУ атаковать ВС РФ на угледарском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посольство Финляндии в Москве станет единственной организацией по иммиграционным и визовым вопросам с 1 сентября. Об этом заявили в МИД Финляндии.

В Минтруде не ждут роста безработицы в РФ в ближайшие 1,5 года. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков.

Мэрия Москвы прорабатывает возможность подписки на оплату платных дорог и штрафов. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Читайте также
политикаобществогородтранспортвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика