Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от паспорта РФ

Актер и кинопродюсер Стивен Сигал заявил, что сохранит верность РФ вопреки нарастающей русофобии и никогда не откажется от российского паспорта, который он получил в 2016 году.

Уточняется, что такое теплое отношение Сигала к России не случайно. Его дед по отцовской линии родился здесь, а потом уехал в США. В поисках своих корней актер уже побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. А в 2018 году Сигал стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между РФ и США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

