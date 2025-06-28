Новости мира: Трамп вновь раскритиковал главу Федеральной резервной системы США

В США Дональд Трамп снова раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, призвав его уйти в отставку. Президент недоволен денежно-кредитной политикой страны и пообещал вскоре назвать кандидата на пост руководителя ФРС.

В Индонезии Новый год по исламскому календарю встретили парадом буйволов. Тысячи людей в тишине прошли по семикилометровому маршруту, а 28 июня по традиции приступают к праздничным угощениям, ведь считается, что радость и улыбки принесут удачу на весь год.

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