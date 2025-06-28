Новости мира: США ввели пошлины против Канады и прекратили торговые переговоры

В США объявили о прекращении всех торговых переговоров с Канадой и введении пошлин – об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Это ответ на налог на цифровые услуги, который ранее ввела Оттава в отношении американских технологических компаний. Трамп также снова выступил с критикой канадского руководства.

В Армении суд арестовал архиепископа Микаэла Аджапахяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Попытка задержания вызвала противостояние между силовиками и духовенством, а сторонники архиепископа всю ночь находились у здания суда.

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