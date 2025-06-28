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Новости

28 июня, 11:30

Политика

Новости мира: США ввели пошлины против Канады и прекратили торговые переговоры

Новости мира: США ввели пошлины против Канады и прекратили торговые переговоры

Российские войска освободили ряд населенных пунктов на линии боевого столкновения

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В США объявили о прекращении всех торговых переговоров с Канадой и введении пошлин – об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Это ответ на налог на цифровые услуги, который ранее ввела Оттава в отношении американских технологических компаний. Трамп также снова выступил с критикой канадского руководства.

В Армении суд арестовал архиепископа Микаэла Аджапахяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Попытка задержания вызвала противостояние между силовиками и духовенством, а сторонники архиепископа всю ночь находились у здания суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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