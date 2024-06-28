Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 16:00

Политика

Новости мира: выборы президента Ирана проходят в Тегеране

Новости мира: выборы президента Ирана проходят в Тегеране

Новости регионов: в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты

ВС РФ продвинулись на харьковском направлении в зоне СВО

Новости мира: еще два человека погибли в ходе протестов в Кении

Новости мира: в Боливии произошла попытка государственного переворота

ВС РФ нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на севере передовой

Новости мира: законопроект о повышении налогов отозвали в Кении

Новости мира: Марка Рютте утвердили на посту генсека НАТО

Новости регионов: улицы Махачкалы затопило после сильного ливня

Новости мира: БПЛА атаковал израильский Эйлат в ночь на 26 июня

В Тегеране выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента Ирана. Избирательные участки открыты с 08:00 утра по московскому времени. Как отмечают местные власти, внеочередные президентские выборы проходят без инцидентов, никаких нарушений безопасности не зафиксировано. Выборы организовали после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.

Один человек погиб при обрушении части крыши в аэропорту Дели. Еще восемь человек получили травмы. ЧП случилось в аэропорту имени Индиры Ганди. Все вылеты оттуда приостановили, а стойки регистрации временно закрыли, сообщают представители аэропорта. Покрытие крыши и опорные балки рухнули, повредив несколько автомобилей. Причиной обрушения стал ливень.

Сильные дожди обрушились и на северо-восток Китая. Количество осадков за неделю превысило отметку в 850 миллиметров. Уровень воды в реке Янцзы стремительно поднимается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоАлина Гилева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика