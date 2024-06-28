Новости регионов: в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты

В Атланте прошли дебаты действующего президента США Джо Байдена и экс-лидер Штатов Дональда Трампа. Появившись в студии, политики не поздоровались друг с другом, оппоненты решили начать с оскорблений в адрес друг друга. Начал действующий президент. Он назвал Трампа неудачником, в ответ Дональд сказал, что Байден преступник и после президентства его надо судить. Дебаты продлились полтора часа.

В Словакии скоростной поезд протаранил автобус с людьми. Поезд следовал из Праги в Будапешт. На место происшествия направили пять машин скорой помощи и три спасательных вертолета. В результате ЧП как минимум семь человек погибли. Все они были пассажирами автобуса.

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