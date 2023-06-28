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Новости

17:45

Политика

Новости часа: в МИД РФ призвали Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием

Новости часа: в МИД РФ призвали Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием

Новости часа: в МИД РФ сообщили о возобновлении регулярного прямого авиасообщения с Кубой

Новости часа: Захарова прокомментировала поставки вооружений Запада Украине

Новости часа: Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Российская ПВО перехватила три ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS

Российская ПВО перехватила три ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS

Песков заявил, что государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Вертолеты ВКС РФ уничтожили три бронемашины ВСУ на южнодонецком направлении

Видео ликвидации опорного пункта ВСУ российскими артиллеристами появилось в Сети

В Запорожской области рассказали о новом наступлении ВСУ на ореховском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите обсудят ситуацию в России. Об этом сообщили в Европейском союзе.

Госдума приняла в I чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Его автором выступило правительство РФ.

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