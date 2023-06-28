Новости часа: в МИД РФ призвали Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите обсудят ситуацию в России. Об этом сообщили в Европейском союзе.

Госдума приняла в I чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Его автором выступило правительство РФ.