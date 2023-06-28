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Политика

Новости часа: Захарова прокомментировала поставки вооружений Запада Украине

Новости часа: Захарова прокомментировала поставки вооружений Запада Украине

Новости часа: Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Российская ПВО перехватила три ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS

Российская ПВО перехватила три ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS

Песков заявил, что государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Вертолеты ВКС РФ уничтожили три бронемашины ВСУ на южнодонецком направлении

Видео ликвидации опорного пункта ВСУ российскими артиллеристами появилось в Сети

В Запорожской области рассказали о новом наступлении ВСУ на ореховском направлении

Подготовленные в Европе солдаты ВСУ массово сдаются в плен – Минобороны РФ

На Тайване встретили самую крупную за год делегацию США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Специалисты подготовили более трети жилых домов в Москве к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Погода в Москве улучшится в выходные, температура поднимется до 25 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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