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Новости часа: Захарова прокомментировала поставки вооружений Запада Украине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Специалисты подготовили более трети жилых домов в Москве к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Погода в Москве улучшится в выходные, температура поднимется до 25 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре.