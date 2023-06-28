Новости часа: Захарова прокомментировала поставки вооружений Запада Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Специалисты подготовили более трети жилых домов в Москве к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Погода в Москве улучшится в выходные, температура поднимется до 25 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре.



