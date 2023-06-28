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Политика

На Тайване встретили самую крупную за год делегацию США

На Тайване встретили самую крупную за год делегацию США

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На Тайване встретили самую крупную за год делегацию США – это девять конгрессменов и глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Майк Роджерс. Визит продлится три дня.

Он проходит после недавней поездки госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай. На эту встречу Вашингтон возлагал большие надежды по улучшению отношений. В Пекине Блинкен заявлял, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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