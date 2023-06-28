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ВС РФ отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

ВС РФ отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

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Самые ожесточенные бои в данный момент идут на донецком направлении. Там группировка войск "Южная" успешно отразила семь атак противника. Уничтожено более 300 украинских военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты.

На купянском направлении бойцы РФ подбили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Также артиллеристы группировки "Запад" в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ у поселков Кисловка, Новоселовское и Ольшаны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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