Самые ожесточенные бои в данный момент идут на донецком направлении. Там группировка войск "Южная" успешно отразила семь атак противника. Уничтожено более 300 украинских военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты.

На купянском направлении бойцы РФ подбили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Также артиллеристы группировки "Запад" в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ у поселков Кисловка, Новоселовское и Ольшаны.

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