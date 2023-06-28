Минобороны РФ показало боевую работу гаубиц Д-20 в зоне СВО

На купянском направлении российские артиллеристы "Западной" группировки войск сорвали две попытки ротации украинских подразделений на передовой у поселков Новомлынск и Красное Первое. Противник потерял взвод солдат.

В полосе обороны 1-й танковой армии уничтожен склад боеприпасов ВСУ у поселка Кисловка. Этот боевой расчет наносит поражение гаубицей Д-20. Стреляют они со скоростью до пяти выстрелов в минуту, при этом поражают цели на расстоянии более 17 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.