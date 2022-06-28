Матвиенко заявила о целесообразности комиссии по координации внешнеторговой деятельности

Целесообразно создать комиссию по координации внешнеторговой деятельности с учетом новых реалий, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Ребенок погиб, трое взрослых ранены обломками сбитой над Новой Каховкой украинской ракеты – ГУ МВД по Херсонской области.

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО полностью изменит ситуацию с региональной безопасностью, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

