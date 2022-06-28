Клиенты банков с 1 октября смогут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников – ЦБ РФ.

Финляндия, Швеция, Турция подписали меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

Около 20 ж/д переездов отремонтировано в Подмосковье с марта.

