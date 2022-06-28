Консульские службы России в Болгарии приостанавливают работу

С 29 июня консульские службы России в Болгарии приостанавливают свою работу. Об этом сообщили в посольстве России.

Там добавили, что причина заключается в нехватке персонала после высылки из страны 70 российских дипломатов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.