В МО РФ заявили о поражении трех украинских самолетов и вертолета

За день российская армия сбила три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 в Николаевской области. Также были уничтожены девять беспилотников ВСУ, а над ЛНР перехвачено семь украинских ракет "Точка-У". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС России атаковали военные ангары в Кременчуге. Там находились вооружение и боеприпасы из США и европейских стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

