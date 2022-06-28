РФ не интересно, будет ли Зеленский на саммите G20 – Лавров

Россию не интересует, будет ли президент Зеленский находиться на полях саммита G20. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Москва не хочет делать смысл этого формата заложником "каких-то капризов каких-то государств, которые пытаются сохранить свои проблемы в сфере влияния Запада". Лавров отметил, что Россия будет заниматься делом, а не пропагандой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

