Новости последнего часа: РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе членов семьи американского президента Джо Байдена. В МИД подчеркнули, что эти меры стали ответом на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей.

В Burger King импортную газировки начали заменять на "Байкал" и "Дюшес", рассказали посетители.

Более 500 домов повреждены в результате ливней в Симферопольском районе Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.