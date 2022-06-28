Российская армия сбила четыре единицы украинской авиатехники в Николаевской области

Российская армия сбила три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 в Николаевской области. Также уничтожены девять беспилотников ВСУ, а над ЛНР перехвачено семь украинских ракет "Точка-У".

Всего российская авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по позициям армии Украины более чем в 360 районах. Еще ВКС России атаковали военные ангары в Кременчуге. Там находились вооружение и боеприпасы из США и европейских стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.