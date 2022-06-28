Минобороны опубликовало кадры работы боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор"

Минобороны России опубликовало кадры работы боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". В ходе специальной военной операции он точно поразил опорный пункт украинских военных, использовав управляемую ракету "Вихрь".

Боевая задача, которую поставили перед экипажем "Аллигатора", была выполнена – уничтожена тяжелая и малобронированная техника и опорные пункты противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.