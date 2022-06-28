Медведев прокомментировал слова латвийского экс-министра МВД о Калининграде

Дмитрий Медведев прокомментировал слова латвийского экс-министра о Калининграде.

"Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет", – написал зампредседателя Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита грузов в Калининградскую область из России является намерением забрать регион. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.