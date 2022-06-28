Командование ВСУ пытается остановить бегство своих подразделений под Лисичанском – МО РФ

Минобороны РФ заявило что, командование Вооруженных сил Украины пытается остановить бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска. Для удержания личного состава на позициях направляют заградотряды.

Тем временем сам Лисичанск уже практически окружен. Там, а также в направлении Славянска и Краматорска, идут самые ожесточенные бои. Продолжается продвижение во фланг украинских формирований в районе Авдеевки. Российские войска сокращают боевой потенциал противника, уничтожая склады с топливом, боеприпасами и вооружением, в том числе, поставляемым западными странами.

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