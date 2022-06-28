На химзаводе "Азот" спасли еще 500 человек – Народная милиции ЛНР

Союзные войска продолжают эвакуацию заложников из убежищ химзавода "Азот". По данным Народной милиции ЛНР, очередной поездкой в промзону были спасены более 500 человек. Люди рассказали о чудовищных условиях, в которых жили почти четыре месяца.



По данным Народной милиции ЛНР, из Северодонецка бойцы ВСУ отступили в Лисичанск, откуда ведут периодические обстрелы ствольной артиллерией и минометами, чтобы сковать маневры союзных войск. И это при том, что военнослужащим ВСУ известно о находящихся на территории комбината мирных гражданах.

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