НАТО планирует увеличить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе – СМИ

НАТО планирует увеличить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе до 300 тысяч человек. В данный момент там находится около 40 тысяч военных.

Как пишет издание Spiegel, это будет самое масштабное наращивание военных сил НАТО со времен окончания холодной войны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.