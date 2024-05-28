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28 мая, 11:45

Политика

Новости мира: США и ЕС не допустили подписания мирного договора между Украиной и Россией

Новости мира: США и ЕС не допустили подписания мирного договора между Украиной и Россией

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США и Евросоюз помешали подписанию мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, предварительный документ уже был готов, но американское правительство и европейские элиты не дали ему хода, чтобы обеспечить прибыль западным производителям оружия.

Тем временем в аэропорту Чикаго при взлете загорелся двигатель Airbus А320. На кадрах, снятых пассажирами, видно, как из-под левого крыла самолета идет черный дым. Борт, который готовился вылететь в Сиэтл, остановили. Лайнер отбуксировали в сопровождении пожарных, а пассажиров пересадили на другое воздушное судно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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