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28 мая, 23:15

Политика

ЦИК Турции подтвердил победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

ЦИК Турции подтвердил победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

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Центризбирком Турции подтвердил победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Действующий глава государства уже объявил о своем переизбрании и поблагодарил своих сторонников за поддержку.

С победной речью он выступил и в Анкаре на площади президентского комплекса, где собрались тысячи человек. Победу Эрдогана празднуют и в других городах Турции, а также в Сирии, Ливане и Азербайджане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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