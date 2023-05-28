ЦИК Турции подтвердил победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

Центризбирком Турции подтвердил победу Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Действующий глава государства уже объявил о своем переизбрании и поблагодарил своих сторонников за поддержку.

С победной речью он выступил и в Анкаре на площади президентского комплекса, где собрались тысячи человек. Победу Эрдогана празднуют и в других городах Турции, а также в Сирии, Ливане и Азербайджане.

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