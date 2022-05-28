Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент в деталях рассказал о развитии событий в зоне спецоперации. Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Президент сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса.

Также он подчеркнул опасный характер накачки Украины западным оружием – это риск дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса. При этом, по словам Владимира Путина, трудности с поставками продовольствия стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики Запада, а также антироссийских санкций. Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Тем временем за сутки российские истребители сбили в воздухе уже два самолета Су-25 украинских воздушных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Последние подробности о ходе спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.