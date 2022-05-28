Путин провел телефонный разговор президентом Франции и канцлером ФРГ

Владимир Путин провел телефонный разговор президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент в деталях рассказал о развитии событий в зоне спецоперации.

Российский лидер рассказал, что Вооруженные силы РФ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Президент также сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.