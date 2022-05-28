Российские истребители за сутки сбили в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подробнее – на телеканале Москва 24.