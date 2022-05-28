Посольство России в Таллине ответило пикетчикам, которые пришли к зданию диппредставительства с русофобскими лозунгами. Для них включили песни военных лет.

Дипломаты вынесли на балкон колонки и включали всем известные военные мелодии. Собравшиеся пожаловались в полицию на превышение уровня шума. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.