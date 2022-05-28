Посол РФ в США оценил ситуацию с поставками вооружения на Украину

В России надеются, что в США восторжествует здравый смысл и Штаты не будут отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, такой шаг только повысит риски эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что США отправят Украине ракетные системы залпового огня. Эксперты газеты The New York Times полагают, что речь идет об установках M31. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.