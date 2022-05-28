Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Украинские военные продолжают отступать, при этом успевая обстреливать жилые кварталы населенных пунктов Украины и республик Донбасса. Под огнем Сватово, Макеевка и другие города и села.

Следственный комитет завел уже тысячи уголовных дел и обещает, что ни один военный преступник не уйдет от суда. О том, что сейчас происходит в районе проведения спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.