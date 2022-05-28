ВС РФ применили на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2

Российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2. Сообщается, что это произошло на Харьковском направлении.

Российские десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление опорного пункта ВСУ и вынудили украинских боевиков оставить позиции. Эти кадры опубликовало Минобороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.







