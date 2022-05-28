Посол РФ в США сообщил о биолабораториях вокруг России

Целая сеть американских биолабораторий "наплодилась" вокруг России. Причем есть они и на границах с Китаем, и даже в Африке. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, российским спецслужбам удалось установить секретные исследовательские центры, финансируемые Пентагоном. Их работа может серьезно нарушать Конвенцию о запрещении бактериологического оружия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.