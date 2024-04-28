ВС РФ уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Поразить цель помогли опытные операторы разведывательных беспилотников.

Технику и вооружение, поврежденные на поле боя, восстанавливают и модернизируют круглосуточно. Специалисты работают посменно, чтобы не прерывать процесс. В цехах под открытым небом делают мелкий ремонт боевых машин разного класса.

Всего с начала спецоперации уничтожено почти 600 самолетов ВСУ, 270 вертолетов, свыше 23 тысяч беспилотников и пятьсот зенитных ракетных комплексов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.