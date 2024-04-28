Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 22:30

Политика

ВС РФ уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Украина почти перестала применять американские Abrams в зоне СВО

ВС РФ нанесли поражение трем формированиям ВСУ

Российские войска захватили Бердычи на авдеевском направлении

ВС РФ уничтожили опорные пункты украинских террористических формирований в зоне СВО

ВС РФ уничтожили танк Abrams в зоне СВО

МИД направило ноту в Турцию из-за ситуациеи с Turkish Airlines

ВС РФ поразили подразделения иностранных наемников в зоне спецоперации

Новости мира: Песков оценил решение Канады разрешить Airbus использовать российский титан

Новости мира: МИД назвал военной целью России возможные ядерные объекты НАТО в Польше

Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Поразить цель помогли опытные операторы разведывательных беспилотников.

Технику и вооружение, поврежденные на поле боя, восстанавливают и модернизируют круглосуточно. Специалисты работают посменно, чтобы не прерывать процесс. В цехах под открытым небом делают мелкий ремонт боевых машин разного класса.

Всего с начала спецоперации уничтожено почти 600 самолетов ВСУ, 270 вертолетов, свыше 23 тысяч беспилотников и пятьсот зенитных ракетных комплексов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика