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28 апреля, 19:30

Политика

Авиация РФ нанесла групповой удар ракетами большой дальности в зоне СВО

Авиация РФ нанесла групповой удар ракетами большой дальности в зоне СВО

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Российская авиация нанесла групповой удар ракетами большой дальности в зоне СВО. В итоге поражены пункты временного базирования подразделений ВСУ, а также сорвано выдвижение украинских резервов.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. ВДВ с подразделениями "Южной" группировки войск пресекают все попытки завести в город дополнительные резервы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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