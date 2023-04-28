Авиация РФ нанесла групповой удар ракетами большой дальности в зоне СВО

Российская авиация нанесла групповой удар ракетами большой дальности в зоне СВО. В итоге поражены пункты временного базирования подразделений ВСУ, а также сорвано выдвижение украинских резервов.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. ВДВ с подразделениями "Южной" группировки войск пресекают все попытки завести в город дополнительные резервы.

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