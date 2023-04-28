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Политика

Российские военные захватили американский бронетранспортер М113 на донецком направлении

Российские военные захватили американский бронетранспортер М113 на донецком направлении

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На донецком направлении российские разведчики захватили американский бронетранспортер М113. Они рассказали, что во время ночной вылазки обнаружили бронетехнику и выстрелом из гранатомета перебили гусеницу.

Экипаж БТР машину бросил. Теперь, говорят разведчики, трофейная техника будет работать на российской стороне. Ремонтники уже натянули гусеницу, теперь занимаются мотором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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