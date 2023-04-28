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Политика

Российская армия уничтожила командный пункт противника на западном участке в зоне СВО

Российская армия уничтожила командный пункт противника на западном участке в зоне СВО

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Российские танкисты уничтожили командный пункт противника на западном участке в зоне СВО. Мощный огневой удар по украинским позициям нанесли, чтобы поддержать атаку пехоты.

Военнослужащие били с закрытых огневых позиций, когда цель не видна. Огонь корректировали с помощью беспилотника. Когда разведка подтвердила попадание, экипаж вернулся в так называемый район ожидания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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