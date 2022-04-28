Полиция РФ задержала наркобанду с украинскими главарями

Полиция РФ накрыла наркобанду с украинскими главарями и изъяла более 1 тонны товара.

В Думе считают вмешательством в дела РФ вовлечение граждан США в антироссийскую кампанию.

Белый дом: Власти США ожидают от других стран активизации военной поддержки Украины.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.