Заявления Запада об угрозах ядерной войны со стороны Москвы являются фейком – Захарова

Захарова: Заявления Запада об угрозах ядерной войны со стороны Москвы являются фейком.

Спикер грузинского парламента: Грузия не сможет ввести санкции, которые бы нанесли ущерб России.

Пентагон: США считают важным поставлять Киеву тяжелые вооружения в кратчайшие сроки.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.