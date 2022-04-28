В МИД РФ опровергли сообщения западных СМИ о нанесенном ущербе ядерным объектам на Украине

Россия отвергает обвинения со стороны западных СМИ о якобы нанесенном ущербе ядерным объектам на Украине, администрация Чернобыльской АЭС не предъявила никаких претензий к российским военным после их ухода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить российское подразделение Fazer.

Российский рынок акций упал на 1,68% по итогам торгов 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.