Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер поблагодарил президента Турции за помощь в проведении обмена осужденными между Россией и США. Он накануне состоялся в аэропорту Анкары.

Также главы государств обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе. При этом Путин и Эрдоган приняли во внимание переговоры российского президента с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которые 26 апреля прошли в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

