В МИД РФ заявили, что Киев официально не выходил из переговоров

Украинская сторона официально не выходила из переговорного процесса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Собянин вручил награды с денежными сертификатами московским чемпионам и призерам Олимпиады в Пекине и их тренерам. Церемония награждения состоялась в столичной мэрии.

Порядка 200% месячной нормы осадков выпало в апреле в Москве. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.