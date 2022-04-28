Накачивание вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента – Песков

Накачивание вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия фиксирует подготовку Украиной, США и НАТО масштабной антироссийской киберпровокации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Работу шести станций метро в центре Москвы ограничат 28 апреля с 15:00 из-за репетиции парада Победы, сообщили в Дептрансе.