МИД пообещал жесткий ответ на провоцирование Киева к ударам по России

Россия жестко ответит на дальнейшее провоцирование Киева к ударам по объектам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С начала сезона москвичи совершили 1,5 миллиона поездок на арендованных самокатах, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Все услуги по регистрации недвижимости в Москве переведут в электронный вид до конца 2022 года.

