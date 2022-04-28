В МИД РФ не исключили, что "Миротворец" мог быть создан при поддержке США

Россия не исключает, что сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, там выкладывали персональные данные журналистов и общественных деятелей, которые не "шли в ногу" с киевской властью и покровителями из США.

