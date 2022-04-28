Российские ПВО отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Москве начался прием заявок для участия в тестировании Face Pay на наземном транспорте, рассказал Дептранс.

Новый центр госуслуг открыли на севере столицы в районе Ховрино. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.